Georges-Louis Bouchez spreekt zich uit over toekomst van Francs Borains ondanks enkele beperkingen: "We kunnen de beste plannen hebben, maar..."

Met nog twee speeldagen te gaan is Francs Borains al zeker van hun behoud in 1B. Voorzitter Georges-Louis Bouchez kijkt al verder en benadrukt dat de club niet wil stoppen bij de veilige middenmoot.

"Negende of tiende eindigen is veel beter dan twaalfde of dertiende worden. We zijn twee jaar geleden gepromoveerd en vorig seizoen hebben we ons maar net gered. Als we dit seizoen in het midden van de ranglijst eindigen, biedt dat perspectieven voor volgend seizoen”, legt Bouchez uit in Télé-MB.

Naast sportieve vooruitgang maakt de club ook stappen op structureel gebied, al heeft het nog geen licentie verkregen. Bouchez is echter positief: "Het dossier is dit seizoen veel sterker dan vorig seizoen, er zijn geen zorgen. We hebben vooruitgang geboekt in de professionalisering en de commerciële structuur is klaar. De overdracht van het stamnummer zal plaatsvinden zodra we de licentie hebben, om administratieve redenen voor de Belgische Voetbalbond. We hebben ook meer eigen vermogen kunnen aantrekken, waardoor onze financiële situatie gezonder is."

"Ik twijfel niet aan de licentie, maar ons doel is altijd geweest om de Francs Borains te laten groeien, en daarvoor hebben we investeerders nodig. Het zullen externe investeerders kunnen zijn, of we zullen een vermogen moeten creëren om de regio te verenigen", zegt Bouchez.

Fusie met Mons

Bouchez gaat ook verder in op een mogelijke fusie met RAEC Mons, een onderwerp dat de laatste weken veel aandacht trok. "We moeten stoppen met mooie verhalen vertellen. We kunnen de beste plannen hebben, maar voetbal draait ook om middelen. Zonder geld kun je niets doen", stelt Bouchez vast.

"Heeft het nog zin om 3,5 miljoen euro uit te geven en aan de andere kant slechts 1 of 2 miljoen te zien. Zeker als we met beide budgetten evenveel zouden kunnen bereiken als La Louvière, dat in de top 3 van de Challenger Pro League staat", besluit Bouchez.