Amateurclub laat het er niet bij en dient klacht in bij Voetbal Vlaanderen: Pogba ineens van held naar antiheld

Het Disciplinair Comité van Voetbal Vlaanderen heeft de 4-3 overwinning van SKN Sint-Niklaas tegen FC Sint-Niklaas omgezet in een forfaitzege van 0-5 voor FC Sint-Niklaas. De reden is dat Mathias Pogba, die twee doelpunten scoorde voor SKN, niet speelgerechtigd was.

Hoewel SKN Sint-Niklaas de wedstrijd op het veld won, was de deelname van Mathias Pogba niet volgens de regels. FC Sint-Niklaas had namelijk klacht ingediend bij Voetbal Vlaanderen, omdat de transfer van Pogba niet goed was geregeld.

FC-voorzitter Herwig Hanssen zei in Het Nieuwsblad dat een speler met een buitenlandse nationaliteit altijd via een internationale transfer moet worden aangemeld. Aangezien deze transfer niet op tijd was, besloot het Disciplinair Comité om de overwinning van SKN niet te erkennen.

"Dat we het niet blauwblauw zouden laten is evident, want het was net Pogba die het verschil heeft gemaakt. Dat we gelijk kregen, bewijst dat we inderdaad goed ingelicht waren", concludeert Hanssen.

Grote toekomstplannen voor FC Sint-Niklaas

Dankzij de drie extra punten heeft FC Sint-Niklaas zich nu verzekerd van behoud in de competitie. Volgens voorzitter Hanssen heeft de club ook grote plannen voor de toekomst.

"In mei moeten de verbouwingen van de nieuwe terreinen af zijn. Dan hebben we een van de beste, zo niet de mooiste accommodatie in Oost-Vlaanderen. Sportief hebben we nu al een ploeg samengesteld die volgend seizoen de linkerkolom moet viseren", besluit de voorzitter.