Jan Mulder snoeihard voor Anderlecht en Hasi

RSC Anderlecht is aan de Champions' Play-offs begonnen met een zieltogende 0 op 6. De play-offs op twee snelheden lijkt zo andermaal bewaarheid te worden. Jan Mulder is dan ook heel kritisch voor zijn gewezen ploeg.

Trainers worden al te vaak en al te snel ontslagen, maar dat is nu eenmaal het lot van een trainer. En al helemaal in het voetbal. Het was ook niet anders bij Anderlecht dit seizoen.

Vreemd volkje, trainers

David Hubert werd de laan uitgestuurd en met Besnik Hasi kwam er een derde oefenmeester dit seizoen de honneurs waarnemen. Jan Mulder is zeer kritisch voor de gang van zaken én voor de manier waarop Anderlecht onder Hasi aan de start kwam van de play-offs.

Tegen Club Brugge brachten ze er niets van terecht en ook in eigen huis tegen Genk werd verloren - al was die prestatie wel al beter te noemen. "Het blijft een vreemd volkje, trainers. Geboren om ontslagen te worden. Anderlecht versleet er dit seizoen al drie."

Afdankertje

"De laatste in de rij afdankers, Besnik Hasi, koos voor zijn eerste wedstrijd in Brugge een opstelling waarvan iedereen, een stuk of vijf spelers incluis, de wenkbrauwen optrok. Anderlecht werd nimmer over de middenlijn gesignaleerd, schoot nul keer op doel en verloor geflatteerd met 2-0 van een freewheelend Club Brugge."

"De vorige paars-witte trainer, de plots ontslagen David Hubert, was met de ogen dicht stukken leuker voor de dag gekomen en heeft de mooie naam en oude faam van Anderlecht ten minste een béétje verdedigd aan de andere kant van de middenlijn", aldus Jan Mulder in zijn column in HUMO.