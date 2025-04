Is hij een atypische Nederlander? Cedric Hatenboer kijkt vooruit naar zijn eerste seizoen en zijn verwachtingen als speler van Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cedric Hatenboer versterkt RSC Anderlecht vanaf volgend seizoen. De Nederlander kijkt enorm uit naar de stap die hij zal zetten. Wat verwacht hij zelf van zijn eerste seizoen in Brussel?

Cedric Hatenboer kon rekenen op de interesse van een pak clubs. Toch blijft de stap van de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie naar RSC Anderlecht enorm groot.

"Ik hoop in mijn eerste seizoen zoveel mogelijk minuten te maken", blijft de 20-jarige Nederlander met de voeten stevig op de grond. "Het is mijn eerste taak om snel te integreren en me verder te ontwikkelen."

Hatenboer vertrouwt alvast op zijn nieuwe ploegmaats om hem daarbij te helpen. "Ik kan veel leren van iemand als Thorgan Hazard. Daarnaast vind ik het enorm jammer dat Jan Vertonghen gaat stoppen. Hij is een legende waarvoor ik vroeger naar AFC Ajax ging kijken."

Met Hatenboer heeft Anderlecht alvast iemand die het middenveld moet versterken. "Dit seizoen speel ik vooral als nummer zes. Dat is niet mijn favoriete positie, maar ik wil de ploeg helpen."

Nummer acht

"Ik voel me beter als nummer acht", besluit Hatenboer met een hint in Het Nieuwsblad. "Uiteindelijk ben ik een creatieve speler die met een dribbel of met passing de tegenstander wil verschalken."