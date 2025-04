'Westerlo aast op jeugdproduct Manchester United dat mooie weer maakt bij Premier League-club'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KVC Westerlo wist zich dit seizoen alles bij elkaar vlotjes te redden. Een aantal van de spelers bij de Kemphanen maakten indruk en lijken ook voor flink wat inkomsten te gaan zorgen. Ondertussen speurt Westerlo zelf de markt al af op zoek naar nieuwe groeibriljanten.

De kans dat Reynolds volgend jaar nog in Het Kuipje speelt? Bijzonder klein. En ook voor onder meer Yow is er heel wat interesse, terwijl Vuskovic terug zal keren naar Engeland en daar verdere stappen in zijn ontwikkeling zal zetten.

Adam Berry de nieuwe briljant?

En dus moet er wat extra versterking gaan komen. Daarvoor kijken ze vanuit Westerlo nu opnieuw naar Engeland, zo blijkt. En wel naar Nottingham Forest, een van de revelaties dit seizoen in de Premier League.

Adam Berry speelt er momenteel bij de U21. De 19-jarige flankspeler was dit seizoen al goed voor twee goals en een assist in negen wedstrijden en lijkt een wissel op de toekomst te kunnen worden.

Jeugdproduct Manchester United

Volgens TeamTalk wil Westerlo hem er graag bij om hem zo meer speelkansen te kunnen geven. De 19-jarige Brit werd geboren in Ashton-under-Lyne en speelt het liefst op de linksbuiten.

Ook op de rechterkant en centraal in de spits zou hij ook overweg kunnen. Berry komt uit de jeugdreeksen van Manchester United, maar is sinds februari 2024 lid van Nottingham Forest.