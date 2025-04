Competitieformat met 18 clubs zonder play-offs? Daar zijn we bijlange nog niet aan toe, onzekerheid heerst (met één ploeg als centrum van de discussie)

Een opmerkelijk bericht van de Pro League vrijdag, waar er een scenario werd gepresenteerd waarbij Jong Genk degradeerde. Verwarring bij de fans en ook bij ons. Een telefoontje naar de Pro League bracht - iets - meer duidelijkheid, maar het blijkt wel dat het allemaal nog niet in steen gebeiteld is.

Er is intern nog heel wat discussie over het nieuwe competitieformat dat gestemd werd. Dat is immers nog steeds niet goedgekeurd door de hoge raad van de Pro League. En daarin schuilt het addertje, want er is nog geen duidelijkheid over de beloftenteams.

Juridische acties

Met nog vier speeldagen te gaan moet Jong Genk vijf punten goedmaken op Seraing om niet officieel als laatste te eindigen. In principe zou dat betekenen dat ze degraderen, maar het nieuwe competitieformat maakt dat onmogelijk.

Om juridisch in orde te zijn, heeft de Pro League dan ook een scenario uitgewerkt waarbij Jong Genk wel degelijk 'officieeel' degradeert, maar daarna wordt opgevist. Dat heeft ook grote gevolgen voor de amateurreeksen, maar daarover later meer.

Waarom is die competitiehervorming nog niet goedgekeurd? Wel, intern is sinds de beslissing gevallen is, heel wat onvrede naar boven gekomen van verschillende clubs. Union zou zich bijvoorbeeld nog altijd beraden over juridische actie omdat ze het niet eens zijn met die beloftenregeling.

Zoals bij elke hervorming is het intussen een kluwen van jewelste geworden. Want als Jong Genk effectief moet degraderen, is het akkoord van de baan en dan dreigt er geen meerderheid meer te zijn voor een terugkeer naar een normaal format met 18 ploegen zonder play-offs. Dan heeft Genk geen enkele reden meer om daarin mee te gaan.

Dat zou Union dan weer goed uitkomen, want zij zijn al veel langer absoluut geen fan van een terugkeer naar het verleden. U ziet, het laatste woord is er nog niet over gesproken.

Als het nieuwe competitieformat van de Pro League niet tijdig goedgekeurd wordt, blijven de huidige degradatieregels van kracht. In dat geval wordt Jong Genk beschouwd als een sportieve degradant uit de Challenger Pro League, wat voor een hele reeks gevolgen zorgt in de lagere reeksen.

Amateurreeksen in onzekerheid

Volgens de officiële regels van Voetbal Vlaanderen degradeert Jong Genk wel degelijk, wat een kettingreactie veroorzaakt. Dan degradeert ook de nummer veertien uit eerste afdeling, gevolgd door barragewedstrijden in tweede en derde afdeling. De verliezers daarvan zakken een reeks lager, en dat veroorzaakt mogelijk nog meer degradaties in de provinciale reeksen.

Er wordt ook aan een alternatief scenario gewerkt, waarbij Jong Genk pas op 1 juli opnieuw wordt opgenomen in de Challenger Pro League. In dat geval zou er volgend seizoen slechts vijftien ploegen zijn in eerste afdeling VV, aangezien na 30 juni geen extra stijgers meer kunnen worden toegevoegd. Dit zorgt voor extra onzekerheid bij de betrokken clubs.