Details lekken uit: zo diep tast STVV in de buidel voor speler Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Louis Patris is definitief speler van STVV. De Limburgers hadden een optie om de flankverdediger definitief over te nemen van RSC Anderlecht en dat is nu ook gebeurd. Enigszins verrassend toch wel, want daar leek aanvankelijk geen budget voor te zijn. Er moest water bij de wijn worden gedaan.

STVV huurde Louis Patris tot het einde van het seizoen van RSC Anderlecht. De 23-jarige flankverdediger is een vaste waarde bij De Kanaries én gaf zelf eerder al aan dat hij graag langer op Stayen wil blijven. Ook STVV stond al eventjes open voor een verlengd verblijf van de flankverdediger. De Kanaries hadden een aankoopoptie van 2,5 tot wel 3,5 miljoen euro om Patris definitief naar Limburg te halen. Maar dat leek niet haalbaar. Louis Patris maakt definitieve overstap naar STVV ➡️ https://t.co/f7hX6CNwHu pic.twitter.com/mPWK5clxW6 — STVV (@stvv) April 8, 2025 Anderhalve maand geleden werd dan ook al gesproken van een terugkeer naar Anderlecht, waar hij nog tot juni 2028 onder contract lag. Nu is er echter een bocht van 180 graden genomen. 1,75 miljoen euro Patris komt nu namelijk wél definitief over naar STVV. Voor een lager bedrag echter, want Het Nieuwsblad laat weten dat er uiteindelijk een overeenkomst is gevonden door beide ploegen. De transfersom zou uiteindelijk 1,75 miljoen euro bedragen. Nog steeds een ferm bedrag voor De Kanaries, die nu alles op alles gaan zetten in operatie redding.