🎥 Arsenal zet Real Madrid met rug tegen de muur met dank aan deze heerlijke vrije trappen

In de Champions League stonden op dinsdagavond twee heel interessante duels op het programma. Daarbij vielen ook meteen een paar sensaties te noteren, want Arsenal heerste tegen Real Madrid en Bayern München verloor in eigen huis.

Real Madrid, traditioneel een van de grote favorieten voor de eindzege in de Champions League, staat op de rand van uitschakeling na een vernietigende nederlaag (3-0) op het veld van Arsenal.

Heerlijke vrije trappen

In de eerste helft gaven beide teams elkaar geen duimbreed toe: Raya moest ingrijpen voor Mbappé, Arsenal had een strafschop kunnen krijgen en Courtois maakte een fantastische dubbele redding op inzetten van Merino en Martinelli vlak voor de rust.

In de tweede helft bleven de kansen gelijk, tot de bliksem insloeg uit een vrije trap: Declan Rice krulde prachtig langs de muur van dichtbij om de bal tussen Courtois en de paal te plaatsen. Een schot vol effect en absoluut briljant te noemen.

De Rode Duivel moest even later opnieuw buigen voor een geniale trap van Declan Rice: van nog grotere afstand vuurde de Engelsman een raket in de kruising voor een tweede directe vrije trap. Een primeur in de kwartfinale van de Champions League.

Vervolgens maakte Mikel Merino er vijf minuten later 3-0 van en deelde daarmee een zware klap uit aan een Real Madrid dat nog strijdvaardiger was. Het zal een klein wonder vergen in Santiago Bernabeu, zoals we in het verleden al hebben gezien, om te voorkomen dat de Gunners de halve finale van de Champions League bereiken.