Ruben Van Gucht laat in zijn ziel kijken: "Dat weten jullie wel zeker?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Over het liederlijke leven van Ruben Van Gucht verschijnt de voorbije weken en maanden heel wat. De presentator en commentator lijkt zich daar niet eens zoveel van aan te trekken en speelt soms zelfs het spelletje een beetje mee.

Maandagavond was hij in De Ideale Wereld te gast en daar heeft hij opnieuw in zijn ziel laten kijken: “Ik maak van mezelf een zondagskind. Ik leef graag, maar dat zal je wel al opgevallen zijn? En ik heb ook met weinig zaken problemen, dus ik ben heel vaak gelukkig.”

Zondagskind

“Ik ging met de honden wandelen op maandag, ik heb thuisgewerkt en een terrasje gedaan. Het was een mooie dag, zoals er veel mooie dagen zijn", aldus Van Gucht onder meer.

“De Ronde van Vlaanderen heeft een festival-gehalte bereikt, waarbij mensen er gewoon bij willen zijn. Het gaat ook over sfeer en gevoel, de beelden vanop de Oude Kwaremont doen mij wel iets. De twee hoogdagen in het jaar zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix voor mij.”

Altijd piekfijn gekleed

“Ben ik altijd piekfijn gekleed? Ik denk het wel, maar thuis is het een joggingbroek en een T-shirt hoor. Ik leg het nooit klaar. Leven en laten leven, als iemand zijn job maar doet.”

“Of ik supplementen neem om prestaties te verbeteren? Neen, het zegt mij echt niets. Ik heb ooit misschien wel wat ijzer genomen, maar een evenwichtige voeding is heel belangrijk.”