Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na pijnlijke nederlaag

Bayern München staat met de rug tegen de muur na de 1-2 nederlaag tegen Inter Milan. Maar Vincent Kompany gelooft nog steeds in de kansen van zijn team.

Met de finale die thuis wordt gespeeld in de Allianz Arena, heeft Bayern München van de Champions League een van zijn absolute prioriteiten van het seizoen gemaakt. De Beieren zullen erg sterk moeten zijn om de reis voort te zetten, met een doelpunt achterstand naar Milaan.

"We zijn zeker niet knock-out, het is pas halftime (van het dubbele duel)", begon Vincent Kompany om de gemoederen te bedaren. "We hadden kansen om meer dan één doelpunt te scoren. Normaal gesproken worden dat soort kansen benut."

Bayern slecht beloond

"Natuurlijk is er ook kwaliteit aan de andere kant, het is nooit makkelijk om tegen dit Inter-team te spelen. Maar we waren dominant, vooral in de tweede helft, we speelden moedig", vervolgde Vincent The Prince.

Onze landgenoot gelooft in de return: "Natuurlijk zal het moeilijk zijn om tegen Inter te spelen, maar we zullen onze kansen hebben. Er is geen reden tot paniek." Maar eerst is er nog een andere kraker om te spelen, tegen Borussia Dortmund: "Laten we ons eerst concentreren op de wedstrijd van zaterdag, en dan zullen we weer aan de Champions League denken."

Bayern München staat voor een belangrijke periode met de reis naar Milaan en de wedstrijd tegen Dortmund. Het gat met Bayer Leverkusen is nog maar zes punten, dus de foutenmarge wordt steeds kleiner.