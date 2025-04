Geheim wapen van Union SG komt uit ... golfwereld

Union SG is aan de Champions' Play-offs begonnen met 6 op 6. En dus kan het de komende weken en maanden zeker nog spoken in en rond Brussel. Een geheim wapen hebben de Unionisten ook ... en dat komt uit de golfwereld.

Hebt u al eens gehoord van Trackman? De Trackman is een oranje rechthoek met daarin een cameraatje. DIe wordt achter doel geplaatst en staat in verbinding met twee iPhones opgesteld achter en zijdelings van de trapper.

De Trackman

Aan de hand van de beelden en radartechnologie analyseert Trackman het schot. Spelers krijgen op een iPad vervolgens onmiddellijk feedback, weet Het Laatste Nieuws.

Brighton en Aston Villa, Duitse clubs en teams uit de Amerikaanse MLS gebruiken het systeem al langer. Ook Karel Geraerts met een verleden bij Union SG is grote fan van het systeem.

Systeem uit golfwereld

En ook Union zelf gebruikt het systeem dus. Het systeem is uitgevonden door Klaus en Morten Eldrup-Jørgensen, twee golfers die op zoek waren naar een manier om hun swing in het golf te verbeteren.

Nadat eerder heel wat voetballers tijdens of na hun carrière de golfwereld introkken, krijgen we nu dus een verhaal in de andere richting. De situatie zal ook de komende maanden door Union en andere ploegen worden gebruikt.