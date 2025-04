Clubicoon is duidelijk over situatie van Felice Mazzu bij STVV: "Dat is geen goed teken, de spelers zien dat ook"

Felice Mazzu krijgt zijn STVV maar niet op de rails. Afgelopen weekend verloren de Kanaries kansloos in eigen huis met 0-3 van KV Kortrijk.

Felice Mazzu liet na de wedstrijd opnieuw een gelaten indruk achter. Clubicoon Peter Voets vindt dat het tijd is om snel in te grijpen, anders is het misschien te laat.

“Als je als club nog wilt ingrijpen, moet je het nu doen”, zegt Voets in Het Belang van Limburg. "Deze groep heeft duidelijk een schokeffect nodig."

"Er is een laksheid in de groep geslopen en die lijkt Mazzu er niet uit te krijgen. Hij oogt ook steeds meer gelaten, dat is geen goed teken. De spelers zien dat ook.”

Cruciale wedstrijden tegen Cercle Brugge

Toch is Voets niet helemaal pessimistisch over de situatie van STVV. De komende twee wedstrijden tegen Cercle Brugge kunnen de ploeg helpen om zich weer in de race voor de veilige plekken te vechten.

“STVV heeft het lot nog steeds in eigen handen, maar er zal iets moeten veranderen om deze missie tot een goed einde te brengen. De spelers die niet voor een ander willen werken, moeten eruit. Die strijdlust is nochtans noodzakelijk in volle degradatiestrijd", besluit Voets.