OFFICIEEL: Banzuzi trekt naar Duitse topclub en... we kennen ook meteen het exacte bedrag dat OH Leuven mag bijschrijven op de bankrekening

Ezechiel Banzuzi voetbalt vanaf volgend seizoen voor RB Leipzig. De Duitse topclub bevestigde de transfer van de 20-jarige middenvelder. Voor OH Leuven is het de duurste uitgaande transfer ooit.

Ezechiel Banzuzi verlaat na het seizoen OH Leuven om voor RB Leipzig te voetballen. De transfer was al enkele dagen (zo goed als) rond. Ondertussen is de overgang ook bevestigd.

Voor de Leuvenaars rinkelt de kassa. Die Roten Bullen betalen zestien miljoen euro inclusief bonussen voor de Nederlander. Het is meteen een recordbedrag voor OHL.

Voor de volledigheid: van dat bedrag ziet Leuven nog een kleine twee miljoen euro richting Breda vloeien. NAC heeft namelijk recht op een deel van de koek.

Ook Borussia Dortmund was tot de laatste dag in de running voor Banzuzi. Uiteindelijk koos de middenvelder voor de uitdaging in Leipzig.