Peter Vandenbempt vreest voor opvallende keuze en vergelijkt coach van Belgische topclub met... Domenico Tedesco

Danijel Milicevic zette vlak voor de start van de Champions Play-Off een contract voor drie seizoenen bij KAA Gent. Peter Vandenbempt stelt zich vragen bij de keuze van Sam Baro.

We kunnen er momenteel niet omheen: de Champions Play-Off is er eentje op twee snelheden. Ook KAA Gent slaagt er momenteel niet in om een vuist te maken in de nacompetitie.

"Het is te vroeg om Danijel Milicevic met de vinger te wijzen", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza. "Het is niet eenvoudig om middenin een seizoen in te springen. Maar ik stel wel vast dat Gent niet kan bijten in een wedstrijd."

Wat als de play-offs een totale afknapper worden voor KAA Gent?

Al stelt Vandenbempt zich wel vragen bij de werkwijze van de Gentse bestuursploeg. "Ze zijn alleszins verrassend snel te werk gegaan om Milicevic een contract van drie jaar te geven."

"Dat is wellicht gebeurd om voor rust en vertrouwen te zorgen", gaat het voetbalgezicht van de VRT verder. "Maar wat als de play-offs een totale afknapper worden? Dat draag je als coach toch mee naar het nieuwe seizoen?"

Vergelijking met... Domenico Tedesco

Vandenbempt besluit dan ook met een héél opvallende vergelijking. "Zo'n contractverlenging kan een vergiftigd geschenk zijn. Je kan het vergelijken met wat de Belgische voetbalbond deed met Domenico Tedesco voor het EK."