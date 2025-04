Dante Vanzeir legt haarfijn uit waarom hij voor KAA Gent en niét voor RSC Anderlecht heeft gekozen

Dante Vanzeir keerde tijdens de zomermercato terug naar België. De aanvaller verkoos een transfer naar KAA Gent boven RSC Anderlecht. Hij legt zelf uit op basis van wat hij die keuze heeft gemaakt.

KAA Gent betaalde afgelopen winter iets meer dan twee miljoen euro om Dante Vanzeir los te weken bij New Tork Red Bulls. Ook RSC Anderlecht toonde concrete interesse, maar de 26-jarige aanvaller verkoos een verhuis naar De Arteveldestad.

"Soms geeft het innerlijke gevoel de doorslag", legt Vanzeir zijn keuze uit bij Sudpresse. "Anderlecht is een topclub in België. Maar ik wil belangrijk zijn voor een ploeg. Bij Anderlecht zou ik slechts een speler tussen de andere geweest zijn."

Vanzeir voelde de chemie met paars-wit niet. "Ik had inderdaad nooit het gevoel dat ik dé speler voor Anderlecht zou kunnen zijn. Bij Gent had ik dat goede gevoel wel meteen."

"Gent heeft me duidelijk uitgelegd welke rol ze voor me zien", besluit Vanzeir. "Ik wist vanaf de eerste gesprekken hoe Gent met me wou spelen. Daarnaast is Gent een ploeg enorm veel progressiemarge. Het was simpelweg de beste keuze voor mij."