Jacky Mathijssen is bikkelhard voor Gent, Anderlecht en Antwerp: "Slechter kan niet"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dit weekend is er opnieuw voetbal in de Jupiler Pro League. In de Champions' Play-offs is er nog veel mogelijk. Jacky Mathijssen laat zich uit over de titelstrijd en spreekt ook over de teams die spelen voor plaats vier.

KRC Genk is nog steeds leider met nog acht speeldagen te gaan, voor Club Brugge en Union SG. Alle drie de teams pakten tot op heden 6 op 6 in de Champions' Play-offs. Nostalgie Voor Anderlecht, Antwerp en Gent was het bilan dan weer 0 op 6 (en dus samengeteld 0 op 18 voor de drie teams). Bitter weinig, beseft ook Jacky Mathijssen in zijn analyse voor Het Belang van Limburg. "Anderlecht, Antwerp en AA Gent zitten samen aan 0 op 18 in deze play-offs. Slechter kan niet. Dat bewijst voor mij nog maar eens dat nostalgie een slechte raadgever is in het voetbal. Alledrie vonden ze het nodig om hun trainer te ontslaan, terwijl ze op dat moment in de top zes stonden." Keuzes die verlangen naar verleden "Bij Anderlecht hoopte men op een herhaling van het mirakel van 2014 onder Hasi. Antwerp had heimwee naar de manier van werken onder Van Bommel en ging daarom in zee met zijn voormalige assistent." "En bij AA Gent was de keuze voor Milicevic ingegeven door een verlangen om terug te keren naar het voetbal dat werd gespeeld onder Vanhaezebrouck", meent de analist.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur