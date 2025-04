Analist laat zich uit over titelstrijd: "Zij hebben het voordeel"

Dit weekend is er opnieuw voetbal in de Jupiler Pro League. In de Champions' Play-offs is er nog veel mogelijk. Jacky Mathijssen laat zich uit over de titelstrijd en ziet een duidelijk voordeel voor één ploeg.

KRC Genk is nog steeds leider met nog acht speeldagen te gaan, voor Club Brugge en Union SG. Alle drie de teams pakten tot op heden 6 op 6 in de Champions' Play-offs. Nu begint het écht En dus is de vraag wie dit weekend de eerste punten zal laten liggen. Union SG neemt het op tegen RSC Anderlecht, terwijl Club Brugge en Genk het tegen elkaar opnemen. En dus ziet Jacky Mathijssen vooral kansen voor Union SG om een geweldige zaak te doen in de titelstrijd. "Het eerste onderlinge duel tussen Club Brugge en Genk wordt het startschot van de échte Champions’ Play-offs." Union SG met het voordeel? "Union krijgt tegelijk een mooie kans om als grote winnaar uit het weekend te komen. Het heeft getoond dat het de andere twee het vuur aan de schenen kan leggen. Niet door de zes op zes, maar vooral door de manier waarop", aldus Jacky Mathijssen in zijn analyse voor Het Belang van Limburg. "Als het zaterdag thuis wint tegen Anderlecht, dan moet Club zondag al hetzelfde doen tegen Genk om tweede te blijven. In dat scenario ligt de titelstrijd plots weer helemaal open. Het belooft dus een heel interessant weekend te worden."