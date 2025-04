Wat met transfersom én loon als Lukaku terugkeert naar Anderlecht? 'Ook het rekenwerk en de cijfers zijn al geregeld'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Romelu Lukaku wil na het WK van 2026 terugkeren naar RSC Anderlecht. Het contract van de aanvaller bij SSC Napoli loopt nog tot medio 2027. En we zien paars-wit geen twintig miljoen euro op tafel gooien...

Transfermarkt schat de marktwaarde van Romelu Lukaku op 22 miljoen euro. Big Rom wil in de zomer van 2026 terugkeren naar RSC Anderlecht. Het spreekt echter voor zich dat paars-wit geen miljoenen op tafel kan én wil gooien.

Over het loon van Lukaku moet Anderlecht zich alvast geen zorgen maken. Big Rom verdient bij SSC Napoli jaarlijks net geen acht miljoen euro. De 31-jarige aanvaller beseft héél goed dat een loon in die grootorde onmogelijk te dragen is voor een Belgische club.

Financieel plaatje

Maar ook Napoli heeft zijn zegje in het dossier. Lukaku heeft nog een contract tot medio 2027 bij Partenopei. Al weet La Dernière Heure dat er weinig tot geen tegenkanting wordt verwacht uit Napels.

Lukaku gaf bij de contractonderhandelingen van afgelopen zomer al héél duidelijk aan dat hij na het WK van 2026 terug wil keren naar Brussel. Het contract tot medio 2027 is er vooral eentje om de gemoedsrust volgend seizoen te bewaren.

Transfervrij... voor RSCA

In het Nederlands: Napoli zal Lukaku met plezier transfervrij - of voor een symbolisch bedrag - naar Anderlecht laten vertrekken. Andere clubs die zich plots melden zullen echter wél de volle pot moeten betalen…