'STVV heeft knoop doorgehakt over Felice Mazzu'

STVV ging afgelopen weekend kansloos de boot in tegen KV Kortrijk en de degradatiezorgen zijn daardoor nog een pak groter geworden. Kortrijk naderde, Cercle liep verder uit voor de enige plek die recht geeft op een rechtstreeks verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

STVV beleeft een bijzonder woelige periode. De 0-3-thuisnederlaag tegen KV Kortrijk heeft de club in een crisis gestort, net op het moment dat de Relegation Play-offs hun beslissende fase ingaan. In de eerste helft liep het al snel mis voor de thuisploeg, die na 27 minuten tegen een 0-3-achterstand aankeek.

Mazzu mag (voorlopig) blijven

De lichaamstaal van coach Felice Mazzu riep vragen op over de controle die hij nog heeft over zijn groep. Tijdens de wintermercato werden enkele versterkingen - waaronder Lapoussin en Lamkel Zé - binnengehaald, maar die bleken hun rol niet waar te maken.

Tactisch wringt het ook. In de partij tegen Kortrijk stond het middenveld vaak in de minderheid, en er was weinig flexibiliteit op de bank om iets te veranderen. De balans leek zoek en dus was er crisisberaad op Stayen.

Belangrijke duels op komst

Daarbij lag ook de coach op het kapblok, maar de vraag was of er vier speeldagen voor het einde nog iets kan veranderen met een nieuwe coach en eventueel shock-effect.

Volgens Het Nieuwsblad is de knoop inmiddels doorgehakt: Mazzu mag (voorlopig) blijven bij STVV. De komende twee duels tegen Cercle Brugge zijn van groot belang.