Dit seizoen zelfs geen basisspeler, maar volgend seizoen moet deze man Antwerp mee gaan dragen (daar hoopt het bestuur van The Great Old toch op)

Antwerp gaat deze zomer alweer een transformatie ondergaan. De ploeg zal danig herschikt worden, maar een paar jongens die er nu al zijn, zullen een stap vooruit moeten zetten. Bij The Great Old plaatsen ze hun hoop op een heropleving van... Dennis Praet.

Het is nog niet het seizoen geweest van Praet bij Antwerp. De voormalige Gouden Schoen werd met veel bombarie binnengehaald, maar kon nooit zijn stempel drukken op het spel van The Great Old. Eén assist in de competitie en een goal en twee assists in de beker, dat is veel te weinig voor een middenvelder. Zeker voor eentje met zijn reputatie.

Hij moet vertrouwen voelen

En toch zetten ze bij Antwerp voor volgend seizoen in op een middenveld Benitez-Praet. Deels uit noodzaak, want Praet heeft nog een contract tot 2026 met optie op nog een jaar en er zijn geen geïnteresseerden. Daarbij komt dat Antwerp geen budget heeft om overbodige spelers te betalen. Maar ook omdat ze nog in hem geloven.

Dat is misschien vreemd te noemen, maar er zijn verzachtende omstandigheden. Bij Anderlecht was Praet ook enkel goed als hij veel speelde en vertrouwen voelde. Hij moest fysiek top zijn om uit te blinken. Dat was ook het geval in zijn Gouden Schoen-jaar.

Na een mindere match moest je hem eens laten staan en dan betaalde zich dat wel terug. Bij Antwerp heeft hij dit seizoen maar liefst vier kleinere blessures gehad, die hem telkens afremden. Zo miste hij elf matchen en dat wraakte zich, zeker in een seizoen waarin hij geen deftige voorbereiding kende.

Een deftige voorbereiding

De middenvelder speelde amper bij Leicester en kwam pas op 6 september aan op de Bosuil. De competitie was toen al een dikke maand bezig en Praet kon het trainingsritme niet volgen. Maar op training liet hij soms ook vlagen zien van wat er nog allemaal in hem zit.

Daarom geloven ze bij Antwerp dat ze hem voor volgend seizoen helemaal fit kunnen krijgen voor een basisplaats én een leidersrol. Niet als grote prater, maar wel iemand die op het veld het voorbeeld kan geven. Hij moet die jaren van weinig spelen van zich afschudden. En dan maar vingers kruisen dat hij in juni helemaal in orde op trainingskamp verschijnt...