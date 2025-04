Ferm balen voor Vincent Kompany

In de Champions League stonden op dinsdagavond twee heel interessante duels op het programma. Daarbij vielen ook meteen een paar sensaties te noteren, want Arsenal heerste tegen Real Madrid en Bayern München verloor in eigen huis verrassend van Internazionale.

De Champions League is een van de doelen van Bayern München elk seizoen, en dit seizoen misschien nog meer: de finale van de C1 zal worden gespeeld in de Allianz Arena, het huis van de Rekordmeister. Na een teleurstellend seizoen 2023-2024 waardoor Kompany genoegen moest nemen met 'enkel' een nationale titel, zou een uitschakeling vóór de finale een nieuwe domper zijn. Teleurstelling voor Kompany & co En helaas voor de Belgische coach heeft Bayern dinsdag een slechte prestatie geleverd. De Beierse ploeg verloor namelijk thuis van Inter Milan (1-2), dat zo een kleine voorsprong neemt in de kwartfinales van het toernooi. Een prachtige goal van Lautaro Martinez voor de rust zette Inter op rozen. De wedstrijd leek langzaam af te stevenen op een nipte overwinning voor Inter, maar Thomas Müller - clublegende waarvan het vertrek aan het einde van het seizoen is aangekondigd - maakte gelijk in de 85e minuut. Internazionale met knappe zege Eind goed, al goed? Allerminst, want Inter sloeg opnieuw toe. Ditmaal via Davide Frattesi, ingevallen in de 74e minuut. Een doelpunt dat hard aankwam bij Bayern. Vincent Kompany en zijn mannen zullen nu een zware taak hebben bij de terugwedstrijd in een kolkend Stadio Giuseppe Meazza. Een uitschakeling zou worden beschouwd als een flinke tegenslag, de eerste grote tegenslag van het seizoen voor de Belg...





