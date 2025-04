'200 jonge spelertjes op straat: Anderlecht neemt heel harde beslissing'

De site van RSCA Heizel zal vanaf volgend seizoen zijn deuren sluiten. Een echte ramp voor de jongeren die er lid van waren. Veel jonge spelers uit de buurt van het Atomium speelden er.

In de wereld van de Brusselse opleiding is de site van RSCA Heizel een ander instrument ontwikkeld door Anderlecht. RSCA Heizel vertegenwoordigt de provinciale jeugdploegen van Anderlecht die in de buurt van het Atomium spelen.

Net zoals de veranderingen die de afgelopen maanden binnen de Academie zijn waargenomen, zal de site ook lijden onder de heersende instabiliteit. De infrastructuur verwelkomt sinds 1988 categorieën van U7 tot U19.

Verandering van filosofie?

Al deze jongeren hadden een droom voor ogen: zien dat hun vooruitgang hen naar Neerpede brengt. BX1 meldt dat de families van ongeveer 200 betrokken jongeren per e-mail hebben vernomen dat de site volgend seizoen zal sluiten. Een brute beslissing aangekondigd zonder enig overleg.

Purple Start Laeken zal het overnemen, maar richt zich alleen nog op categorieën van U5 tot U12. Een harde klap voor de ouders van de spelers die hebben gevraagd aan het Anderlecht-bestuur om terug te komen op hun beslissing of op zijn minst garanties te bieden voor de getroffen spelers.

Rond de club wordt gefluisterd dat deze plotselinge sluiting het commerciële pad bevestigt dat Anderlecht is ingeslagen, waarbij de club wordt beschuldigd van het alleen nog investeren in de ontwikkeling van de meest veelbelovende talenten, zonder nog rekening te houden met de anderen.