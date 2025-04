Antwerp heeft al zes wedstrijden op rij niet meer gewonnen: "In het klassement schieten we niet veel op, maar..."

Antwerp begon met een 0 op 6 aan zijn play-offs. The Great Old kan zich optrekken aan de tweede helft die tegen Club Brugge werd gespeeld, maar de intensiteit zou er iedere week vanaf minuut één moeten zijn.

Antwerp begon, net als KAA Gent en Anderlecht, met een 0 op 6 aan de play-offs. The Great Old verloor met 5-1 van Union SG, en afgelopen weekend met 2-3 van Club Brugge. Het was zeker niet goed, maar de club kan zich wel optrekken aan de tweede helft tegen Club Brugge.

Gyrano Kerk nam ook positieve zaken mee uit de nederlaag tegen blauw-zwart. "In punten schieten we niet op, maar als je gaat kijken naar het verschil tussen de eerste en de twee helft, op mentaal vlak wel dan."

In aanloop naar de wedstrijd hadden de supporters al duidelijk gemaakt dat ze wilden zien dat er gestreden werd op het veld. Voor rust gebeurde dat niet.

"In de tweede helft wel", gaat Kerk verder bij ons. "Toen hebben we laten zien dat we voor iedere morzel grond kunnen vechten. Maar dat is wat we gewoon iedere week vanaf minuut één moeten laten zien."

Het ontbrak ook gewoon aan kwaliteit in de eerste helft tegen Club. Er zaten te veel onzuiverheden in het spel, iets wat Kerk ook beaamde. "Nee, daar moeten we eerlijk in zijn. Het was langs onze kant niet al te best. Maar na de rust, met de manier waarop we speelden, kwam het wel tot uiting."

Het was voor Antwerp al de zesde wedstrijd op rij die niet gewonnen werd. Zondag speelt het tegen KAA Gent, dat ook 23 punten telt. Na de 0-1 nederlaag tegen de Buffalo's, begin maart, heeft The Great Old wat recht te zetten.