Zo snel kan het gaan! Vincent Kompany volledig afgemaakt na één mindere wedstrijd in de Champions League: "Belachelijk"

Vincent Kompany krijgt in de Duitse pers felle kritiek na de 1-2-nederlaag tegen Inter. De opvallendste vraag: waarom startte clubicoon Thomas Müller niet in de basis? Volgens 'BILD'-journalist Matthias Brugmann heeft Kompany daarmee "alles verprutst".

Brugmann begrijpt niet waarom Kompany koos voor Raphaël Guerreiro als vervanger van de geblesseerde Jamal Musiala. De coach verwees naar diens twee goals tegen Bochum, maar dat vindt Brugmann geen geldig argument. “Twee doelpunten tegen de nummer 17 van Duitsland volstaan niet om een kwartfinaleplek in de Champions League te verdienen.”

De timing van de beslissing doet vragen rijzen, zeker nu vaststaat dat Müller na dit seizoen moet vertrekken bij Bayern. Brugmann stelt zich openlijk de vraag of Kompany de bankzitter wilde gebruiken om dat vertrek kracht bij te zetten. Ook het feit dat Müller niet tijdens de rust werd ingebracht, roept onbegrip op.

Toen Müller wél het veld op kwam, scoorde hij vrijwel meteen de gelijkmaker. Het contrast was pijnlijk zichtbaar: met hem kwam er vuur in het spel en leven in het stadion. “Zestien minuten had hij nodig, dat maakt Kompany belachelijk", klonk het scherp bij BILD.

Ook voetbalmagazine Kicker gaat in op het debat. Zij zagen duidelijk een positieve verandering zodra Müller inviel. Maar volgens hen kwam dat moment veel te laat. Ze leggen de verantwoordelijkheid daarvoor eveneens bij Kompany.

Daarnaast was er ook kritiek op het inbrengen van Sacha Boey, die volgens Kicker al anderhalf jaar niet het juiste niveau haalt. Voor Kompany staat er nu druk op de ketel: hij moet zich volgende week in de terugwedstrijd herpakken.