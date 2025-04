700 euro, 2.100 euro en... 4.200 euro: 'Dit zijn de bedragen die de spelers van Union kunnen verdienen'

Union SG doet volop mee voor de titel. Het blijft verbazen dat de Brusselaars er seizoen na seizoen in slagen om een meer dan competitief elftal op het veld te brengen. Zeker als je weet dat het grote geld niét in het Dudenpark te verdienen is.

Union SG overtuigt spelers niet door een hoog loon voor te stellen. Integendeel: voor profvoetbal op het hoogste niveau liggen de basislonen in het Dudenpark zelfs laag. Het Laatste Nieuws weet dat de bestuurders van Les Unionistes een uitgekiend premiesysteem verkiezen. Concreet: basisspelers in de Jupiler Pro League verdienen 700 euro per punt. Tijdens de reguliere competitie welteverstaan. Laag maandloon, uitgekiend premiesysteem Een overwinning levert dus 2.100 euro op bovenop het maandloon. Die bedragen blijven een volledig seizoen hetzelfde. Al kunnen de spelers van Union zelf voor een verdubbeling zorgen. Een zegereeks zorgt er namelijk voor dat de winstpremie wordt verdubbeld. Bijvoorbeeld: als Union vier wedstrijden op rij kan winnen, krijgen de basisspelers vanaf de tweede zege een winstpremie van 4.200 euro per wedstrijd. Geen grootverdieners, wél strijders Het systeem zorgt er duidelijk voor dat Les Unionistes met heel veel plezier tot het gaatje gaan. Bij een pak andere Belgische clubs kan er wellicht meer verdiend worden zonder punten te pakken. Maar dat was de voorbij seizoenen in Vorst niet aan de orde…