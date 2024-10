Sint-Truiden heeft zich volledig herpakt en denkt al aan Standard: "Met een trainer zoals Felice Mazzu..."

Sint-Truiden heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van Westerlo. Een overtuigende prestatie voor ze naar Standard trekken.

Als de tegenstander zijn onmacht openlijk toegeeft, betekent dat dat het team goed heeft gepresteerd. Timmy Simons heeft zo de verdiensten van Sint-Truiden erkend: "We kunnen niet veel claimen. Ik denk niet dat we de wedstrijd zijn begonnen met de juiste opstelling, dat is mijn verantwoordelijkheid. Zelfs na onze aanpassingen in de rust, bleef Sint-Truiden goed spelen, ze verdienen hun overwinning," verklaarde hij aan Sporza.

Met een dubbel doelpunt was Adriano Bertaccini opnieuw een van de grote bezielers van de overwinning van Sint-Truiden: "Mijn rol is scoren in het team, maar het is ook belangrijk om met beide benen op de grond te blijven," legt de topscorer van de Pro League met acht doelpunten uit.

"Volgende week spelen we tegen Standard, maar met een coach als Felice Mazzu hebben we al laten zien dat we het tegen dat soort teams kunnen opnemen," vervolgde hij.

Sint-Truiden blijft zijn achterstand inhalen

Mazzu was ook zeer tevreden over de prestatie van zijn mannen: "We hebben ons plan perfect uitgevoerd in de eerste helft. We hadden drie doelpunten kunnen en misschien wel moeten maken. Na de rust was het moeilijker, maar gelukkig hebben we deze overwinning weten binnen te halen. We zitten in een goede flow, ik hoop dat we blijven stijgen op de ranglijst."

De ranglijst, laten we het daarover hebben: Sint-Truiden staat nog steeds in de degradatiezone ondanks hun goede vorm maar ze zijn op de goede weg. STVV komt op gelijke hoogte met Kortrijk en Charleroi en op slechts één punt achterstand van Standard.