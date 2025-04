Zoektocht gaat verder: STVV bereikt geen akkoord met topfavoriet om Felice Mazzu op te volgen

De zoektocht van STVV naar een mogelijke vervanger voor Felice Mazzu loopt moeilijk, want veel trainers hebben nee gezegd. Volgens Het Nieuwsblad stond Hernan Losada ook open voor de job, maar hij heeft zich inmiddels teruggetrokken.

Losada, die sinds het faillissement van Deinze in december zonder club zit, was eerder coach bij Beerschot, DC United en CF Montréal. Hij had wel interesse in de functie, maar na gesprekken met het bestuur werd er volgens Het Nieuwsblad geen akkoord bereikt.

De situatie is niet eenvoudig voor de Kanaries. De Limburgers verkeren in een lastige positie in de Relegation play-offs.

De Kanaries tellen vier punten minder dan nummer één Cercle Brugge. STVV speelt nu wel twee belangrijke duels tegen de Vereniging, waarbij een zes op zes hen naar een veilige positie kan loodsen. Maar als ze twee keer verliezen, lijkt de degradatie dichterbij te komen, zeker omdat de dichtstbijzijnde achtervolger, KV Kortrijk, twee keer tegen Beerschot speelt.

De club heeft ook plannen om Didier Lamkel Zé opnieuw in de selectie te halen, nadat hij onder Mazzu naar de B-kern was gestuurd. Hij zou terug inzetbaar moeten zijn in de laatste cruciale duels van het seizoen.

Voor alle duidelijkheid: Felice Mazzu is nog niet ontslagen bij de Kanaries. STVV is gewoon actief op zoek naar een nieuwe coach.