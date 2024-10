Noa Lang blijft Noa Lang: het ongelooflijk arrogante interview van de voormalige Bruggeling

PSV Eindhoven won met 6-0 tegen Zwolle. Noa Lang speelde 63 minuten. De Nederlandse vleugelspeler scoorde het tweede doelpunt voor zijn team, voordat hij de show stal tijdens het interview.

Hij kende een moeilijke seizoensstart, maar daar is Noa Lang weer, op en naast het veld. Deze zaterdag scoorde de voormalige speler van Club Brugge het tweede doelpunt voor PSV tegen Zwolle en hij was ook de aangever bij een ander doelpunt.

Lang vond geleidelijk aan zijn ritme terug na een blessure. Nu heeft hij twee doelpunten kunnen maken in de laatste twee wedstrijden. De Nederlander heeft het vertrouwen terug gevonden. Of beter gezegd, hij heeft het nooit verloren, zoals hij uitlegde in het interview na de wedstrijd.

"Maak je geen zorgen om mij, ik heb nog steeds evenveel vertrouwen in mezelf," zei de Nederlandse international in een interview met NOS. "Niemand in de Eredivisie kan me stoppen als ik in vorm ben. Niemand in Europa, eigenlijk."

Zelfs zijn terugkeer in de Nederlandse selectie heeft Noa Lang niet verrast. "Het is gewoon helemaal logisch in mijn ogen," zegt hij. "Gelukkig heb ik nu mijn vorm teruggevonden en ik verwacht dan ook deel uit te maken van de definitieve selectie."

Deze houding levert hem niet alleen fans op in Nederland. "Het 'circus' Noa Lang elke keer dat ik een doelpunt maak? Het kan me niet schelen. Blijf maar over mij praten, ik blijf gewoon doelpunten maken", besloot Lang met enige arrogantie.