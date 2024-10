Romeo Vermant maakt eerste goal voor Club tegen Anderlecht en onthult grapje daarover met vader Sven

Romeo Vermant heeft eindelijk zijn eerste goal voor Club Brugge gemaakt. Uitgerekend tegen Anderlecht brak hij de ban.

Spits Gustaf Nilsson zat opnieuw in de selectie, maar toch kreeg Romeo Vermant een basisplaats tegen Anderlecht. Na tien minuten kon hij de 1-0 binnentikken, al was het nog een tijdje wachten voor de VAR de goal goedkeurde.

In zijn 24ste wedstrijd voor blauw-zwart brak Vermant eindelijk de ban. "Dat het tegen Anderlecht was, dat maakt het nog iets specialer", zei Vermant achteraf. "Er ging zo veel door me heen, het is moeilijk te beschrijven."

Vader en zoon Vermant scoren graag tegen Anderlecht

Vader Sven Vermant, die in zijn carrière zelf vijf keer scoorde voor Club tegen Anderlecht, zag alles vanop de tribune gebeuren. "We grappen er af en toe wel een over dat hij een paar keer scoorde tegen Anderlecht en ik in de jeugd."

"Zelfs gisteravond hadden we het er nog over. 'We scoren graag tegen Anderlecht, hé', zeiden we. Maar we wilden niet te vlug spreken. Dat het dan effectief ook lukt om te scoren, dat maakt het nog veel mooier."

Bij zijn wissel scandeerden de supporters van Club Brugge ook de naam van Vermant. "Het is geweldig, zeker omdat het mijn eerste goal was. Ik heb hier zo lang naar uitgekeken. Ik ga er nu gewoon van proberen te genieten."