Anderlecht en Kompany hebben hun kans gemist, ex-speler van Genk maakt nu Fabregas blij: "Er was veel interesse"

Een speler met drie jaar JPL-ervaring, onder andere door een passage bij Genk, maakt nu het mooie weer in Italië onder de hoede van ene Cesc Fabregas. Als het anders was gelopen, had Alieu Fadera ook bij Anderlecht of Vincent Kompany kunnen belanden.

Na een moeilijk eerste seizoen bij Zulte Waregem volgden er betere stats: zijn 7 doelpunten en 7 assists waren voldoende om niet met Essevee mee te moeten zakken naar de Challenger Pro League. Genk legde vier miljoen euro voor Fadera op tafel, maar hij schitterde slechts sporadisch bij de Limburgers. Genk verkocht hem in augustus voor vijf miljoen euro aan Como.

Die Italiaanse club was net gepromoveerd naar de Serie A. De makelaar van Fadera vertelt aan journalist Gianluca Di Marzio dat ook Anderlecht in de speler geïnteresseerd was. Die interesse dateert van toen Fadera pas in België arriveerde. "Grote clubs hadden hun oog op hem laten vallen, inclusief Anderlecht. Maar we kozen voor Zulte Waregem, dat hem continuïteit en vertrouwen gaf op zijn 19-jarige leeftijd."

Burnley deed Fadera een fraai bod

Zulte Waregem en Anderlecht hadden hem ontdekt na een goed seizoen bij Pohronie, in de eerste Slowaakse divisie, zijn eerste avontuur op het Europese vasteland. Na een prima seizoen bij Essevee was het moeilijk om de volgende stap te bepalen. "Hij werd er verkozen tot speler van het jaar, vele teams belden ons. We waren in contact met Bologna. Burnley toonde ook interesse en deed een goed bod."

Op dat moment was Vincent Kompany nog de manager bij Burnley. Kompany probeerde Fadera dus bij de Clarets te krijgen. Ondertussen is Kompany vertrokken naar Bayern en acteert Fadera onder een andere grootheid. De trainer van Como is immers niemand minder dan Cesc Fabregas, ex-speler van Arsenal, Barcelona en Chelsea.

Fadera begint te renderen

Fabregas is ongetwijfeld blij met Fadera, want de Gambiaan is wekelijks basisspeler en heeft onlangs een doelpunt en twee assist laten optekenen. Dit weekend is er wel minder reden tot tevredenheid. Como verloor vrijdag van Torino met 1-0, Fadera speelde 82 minuten. Voorlopig staat Como dertiende in de Serie A.