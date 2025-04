Is de teneur al aan het draaien nu titelstrijd enorm spannend wordt? "Wie weet smeken we straks om de terugkeer van de play-offs"

Na volgend seizoen verdwijnen de play-offs uit het Belgische voetbal. Maar nu ze er nog zijn, belooft het een zinderende apotheose te worden. Analist Marc Degryse wijst op het toenemende spektakel bovenin, met een titelstrijd die zich toespitst op drie ploegen: Genk, Club Brugge en Union.

Club Brugge kroop na de jongste speeldag tot op één punt van leider Genk. Union volgt op drie punten, maar is met een negen op negen uitstekend begonnen aan de Champions’ Play-offs. Volgens Degryse is de spanning nu al tastbaar: “Union heeft nu negen op negen in de play-offs. Bij winst op Genk is het de omgekeerde wereld als vorig seizoen", zegt hij in HLN.

Inderdaad, vorig jaar begon Union dramatisch aan de eindronde met nul op twaalf, wat hen uiteindelijk de titel kostte. Dit jaar lijken ze vastbesloten om die fout recht te zetten. Een zege tegen Genk zou hen volop in de running brengen en de spanning nog meer opdrijven.

Voor Degryse zijn de ingrediënten aanwezig voor een scenario zoals twee jaar geleden, toen drie ploegen tot op de laatste speeldag kans maakten op de titel. “Ik sluit een stunt van Union niet uit", zegt hij. “En dan zijn we mogelijk vertrokken voor een thriller tussen drie ploegen die elk op de allerlaatste speeldag nog de titel kunnen pakken.”

Net dat maakt de nakende afschaffing van de play-offs voor velen een gemiste kans. Degryse voelt dat aan: “Wie weet smeken we over twee jaar dan ook opnieuw om die play-offs in te voeren.” De spanning en onverwachte wendingen lijken immers precies datgene te zijn wat het Belgische voetbal uniek maakt.

Met nog meerdere onderlinge duels voor de boeg belooft het slot van de competitie dus vuurwerk. Genk, Club en Union houden elkaar in een ijzeren greep — en voor de fans wordt het nagelbijten tot de allerlaatste minuut.