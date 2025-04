Peter Vandenbempt snoeihard voor Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Dat is echt niet meer normaal"

Anderlecht kon afgelopen weekend opnieuw niet winnen. Paars-wit verloor de Brusselse derby tegen Union met 2-0.

Anderlecht heeft het deze Champions' Play-offs toch bijzonder moeilijk. Paars-wit startte met 0 op 9 aan zijn play-offs, waardoor het dringend tijd wordt om wakker te worden.

Dit weekend neemt Anderlecht het op tegen Antwerp, dat ook 0 op 9 pakte, nadien twee keer KAA Gent en dan nog eens Antwerp als generale repititie voor de bekerfinale. Peter Vandenbempt ziet dat het nu zal moeten gebeuren.

"In de komende vier duels tegen Gent en Antwerp zal Anderlecht alvast én punten moeten pakken én vertrouwen moeten opdoen voor de bekerfinale", begint hij bij Sporza. Vandenbempt was ook niet mals voor coach Besnik Hasi.

"En wanneer we het over vertrouwen hebben ... Het is toch hoog tijd dat Besnik Hasi zijn attitude langs de lijn aanpast. De manier waarop hij bij elke foute actie of pas – met wegwerpgebaren, geroep en getier – tekeergaat, is echt niet meer normaal."

Het vertrouwen in de kern lijkt ver weg te zijn, en dan moet dit net worden voorkomen volgens Vandenbempt. "Bij een spelerskern die niet bulkt van vertrouwen, lijkt me dat toch een slecht idee."