Vincent Kompany heeft - net als Chelsea - voormalig Anderlecht-talent op de radar: hij behoort stilaan tot de besten ter wereld

Mile Svilar is aan een indrukwekkende opmars bezig bij AS Roma. De doelman werd dit seizoen de revelatie in de Serie A en dat is ook topclubs als Chelsea en Bayern München niet ontgaan. Vooral Bayern lijkt concrete interesse te tonen, en ziet in Svilar de ideale opvolger van de ouder wordende Neuer.

De 25-jarige Svilar is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde in doel bij Roma. Met vijf clean sheets in zijn laatste zeven wedstrijden en een hoofdrol in de heropstanding van de Giallorossi, wordt hij in Italië op handen gedragen. “Hij is een keeper die altijd klaarstaat, zelfs als hij weinig werk krijgt. Dat maakt hem een hele grote", zei coach Claudio Ranieri.

Zijn prestaties vallen op in binnen- en buitenland. Zelfs legende Gigi Buffon was vol lof: “Elke keer opnieuw maakt hij indruk. Hij doet dingen die niet voor iedereen weggelegd zijn.” Svilar combineert zijn reflexen met persoonlijkheid, voetenwerk en een uitstekend gevoel voor timing — kwaliteiten die topclubs waarderen.

Het is dus geen toeval dat Bayern München hem op de radar heeft staan. Vincent Kompany, de huidige trainer van Bayern, ziet volgens Duitse media in Svilar een profiel dat perfect aansluit bij zijn visie: modern, wendbaar en met voetballend vermogen. Bovendien is Neuer 38 en dus toe aan opvolging. Ook Chelsea toonde al interesse.

Toch hopen de fans van Roma dat Svilar nog even blijft. De club zou zelfs gesprekken opgestart hebben over een contractverlenging met een jaarloon van 4 miljoen euro. Al blijft de kans reëel dat Svilar, met zijn uitgesproken ambitie om de beste ter wereld te worden, deze zomer een stap hogerop zet.

Een vertrek zou het einde betekenen van een indrukwekkend hoofdstuk in Rome. Svilar is nu al de doelman met het meeste aantal reddingen in de Europa League van vorig seizoen en behoort ook in de Serie A tot de top.