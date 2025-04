Jelle Vossen hoopt op steun van supporters in allesbeslissende wedstrijd: "Het kan alvast spoken in Waregem"

Zulte Waregem liet gisteren een belangrijke kans op rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League liggen. Essevee verloor met 2-0 van Lokeren-Temse.

Zulte Waregem wist dat het een overwinning nodig had om als eerste van de drie kandidaat-stijgers één van de twee rechtstreekse promotietickets te veroveren. Maar al na twintig minuten opende Indy Boonen de score voor de thuisploeg.

Na de pauze was het Radja Nainggolan die voor Lokeren-Temse een briljante assist afleverde. Hij stuurde Samuel Ntamack de diepte in, die met een scherpe actie de score verdubbelde naar 2-0.

Na de wedstrijd was Zulte Waregem-aanvoerder Jelle Vossen duidelijk teleurgesteld. "We wisten wat we vandaag konden bereiken met een zege. Het positieve is dat we alles nog in eigen hand hebben met de steun van de supporters. Het kan alvast spoken in Waregem", zei Vossen tegenover VTM.

Titelwedstrijd in Waregem

Door de nederlaag blijft Zulte Waregem op de tweede plaats staan, met één punt achter RWDM en gelijk met La Louvière. Deze vrijdag, op de laatste speeldag, ontvangt Zulte Waregem leider RWDM.

De Elindus Arena in Waregem is alvast helemaal uitverkocht voor deze titelwedstrijd. La Louvière, dat geen actie ondernam op deze speeldag, speelt op dezelfde dag uit tegen Lommel.