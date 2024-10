Imke Courtois heeft hoge verwachtingen voor de topper maar is wel erg kritisch voor één Club Brugge-speler

Velen zullen op het puntje van de stoel zitten voor de topper Club Brugge-Anderlecht. Bij Imke Courtois is dat niet anders.

De analiste laat haar licht schijnen op deze klassieker in De Zondag. Ze vindt dat Anderlecht met ambitie naar het Jan Breydelstadion mag trekken, ook al staat paars-wit lager dan Club Brugge in het klassement. "In Anderlecht-Ludogorets zag ik vooral in de eerste helft bij momenten toch weer goeie combinaties", looft ze het samenspel van RSCA in die Europese ontmoeting.

Die prestatie kan een opsteker en een vertrouwensboost betekenen voor de spelers van Anderlecht. Vooral omdat aan die prestatie ook een goed resultaat werd gekoppeld. "Hun spel was echt wel oké, ik vind Degreef wel een leuke voetballer. Al werden ze danig geholpen door die rode kaart van de Bulgaren en kregen ze bijna het deksel op de neus."

Onnodig rood voor Onyedika

De uitschuiver op het veld van Beerschot is in elk geval wat naar de achtergrond geduwd. Bij blauw-zwart is ook niet alles peis en vree. In Brugse kringen was de rode kaart voor Onyedika op San Siro deze week één van de gespreksonderwerpen. "Ja, dat zou er toch uit moeten. Het was voor velen een verrassing dat hij startte, begrijpelijk gezien zijn recente vorm."

Courtois denkt wel dat Nicky Hayen opnieuw op hem zal rekenen, ook al kwam de Nigeriaan in de laatste competitiewedstrijd tegen Westerlo ook al pover voor de dag. "Ze zullen hem nodig hebben tegen Anderlecht, maar dan de Onyedika in beste vorm." Aan de middenvelder om die betere vorm nog eens te tonen op een groot platform.

Onvoorspelbare Club - Anderlecht

Met de wisselingen in het vormpeil van Club Brugge en Anderlecht kunnen we ons zondagmiddag aan zowat van alles verwachten. "Het wordt een mooie en vooral onvoorspelbare topper, denk ik!"