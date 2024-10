🎥 Zoveelste voorval van racisme in Spanje ditmaal gericht aan Lamine Yamal

Barcelona won overtuigend de clasico tegen Real Madrid met 0-4. Enkele 'supporters' van Real Madrid hebben zich misdragen door racisme te uiten aan het adres van Lamine Yamal.

Barcelona maakte er een feestavond van op het veld van Real Madrid. De mannen van Hansi Flick wonnen overtuigend met 0-4, een wedstrijd voor de geschiedenisboeken die ze in Barcelona niet snel zullen vergeten.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft van de wedstrijd. Lewandowski zorgde voor een dubbele voorsprong. Nadien was het Lamine Yamal die voor de 0-3 zorgde. Raphina kon er vijf minuten voor tijd zelfs nog 0-4 van maken.

Lamine Yamal speelde een goede wedstrijd. De zeventienjarige Spanjaard is de toekomst van Barcelona en Spanje. Toch werd Yamal slachtoffer van racisme van de 'supporters' van Real Madrid.

“Real Madrid veroordeelt ten zeerste elk gedrag dat te maken heeft met racisme, vreemdelingenhaat of geweld in het voetbal en de sport, en betreurt ten zeerste de beledigingen die een paar fans gisteravond in een van de hoeken van het stadion hebben geuit”, klinkt het in Madrid.

“Wij zijn een onderzoek gestart om de daders van deze betreurenswaardige en verachtelijke beledigingen op te sporen en te identificeren, zodat de juiste disciplinaire en juridische maatregelen kunnen worden genomen.”

Ondertussen doen enkele beelden de ronde waarop te zien is hoe de fans van Real Madrid zich uitten tegenover Yamal. Real Madrid zal de daders opzoeken en straffen voor hun daden.

🚨ALERTA XENÓFOBA EN EL SANTIAGO BERNABÉU🚨



Seguidores del Real Madrid gritan“a vender pañuelos a los semáforos” y “MENA de mierd*” a Lamine Yamal.



Hasta cuando se va a permitir hacer insultos xenófobos y racistas impunemente en el Bernabéu?



Vergüenza @Tebasjavier @LaLiga pic.twitter.com/W53QXpbTw4 — Luchetti (@sir_lucho) October 27, 2024