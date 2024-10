Fenomenaal: Barcelona vernietigt Real Madrid, Lamine Yamal bevestigt nieuw record

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In een spectaculaire El Clásico heeft Barcelona Real Madrid een pijnlijke 0-4 nederlaag toegebracht in het Santiago Bernabeu. Robert Lewandowski en de jonge Lamine Yamal zorgden voor de show.

Real Madrid begon de wedstrijd goed en drukte Barcelona meteen terug op eigen helft. De eerste helft bleef doelpuntloos, ondanks het intense tempo dat Real Madrid wist op te leggen.

Waar Real zijn dominantie hoopte voort te zetten, viel het eerste doelpunt onverwacht aan de andere kant. Bij de eerste kans van Barcelona wist Lewandowski feilloos de score te openen.

De Poolse spits was goed bij schot. Slechts twee minuten later sloeg hij opnieuw toe met een rake kopbal, wat de stand op 0-2 bracht.

De bezoekers profiteerden optimaal van de gaten in de Madrileense verdediging. Lamine Yamal scoorde door de 0-3 in de korte hoek te schieten. Daarmee werd hij meteen de jongste doelpuntenmaker ooit in een Clásico.

Raphinha legde de eindstand vast op 0-4. Hiermee verstevigd Barça zijn leidersplaats en loopt het al zes punten uit op Real Madrid.