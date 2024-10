Anderlecht-speler fileert trainerssaga én steunt Hubert volop: "Wie had gezegd dat Hayen bij Club zo succesvol ging zijn?"

David Hubert staat voor zijn eerste clash met Club Brugge als trainer van Anderlecht. Bij paars-wit hebben ze hun sportief lot dan toch in de handen van Hubert durven leggen, al had dat wel wat voeten in de aarde.

Hubert maakte tijdens zijn interim-periode als coach indruk, maar verloor na zijn definitieve aanstelling wel meteen bij Beerschot. Dat is geen reden om te beginnen twijfelen, meent Mats Rits. De middenvelder somt in De Zondag de sterke punten van Hubert op. "David is heel communicatief én benoemt ook duidelijk de fouten, zowel in groep als individueel. Zonder een speler af te maken."

Hij is dus erg sterk in het benaderen van zijn spelers op een correcte manier. "Je merkt dat hij ervaring op het hoogste vlak heeft als voetballer. Oké, niet als coach en het is natuurlijk wel zo dat het interessant kan zijn om op ervaringen te kunnen terugvallen, maar het belangrijkste is toch de communicatie. De dingen duidelijk benoemen zoals ze zijn."

Anderlecht-spelers dachten niet aan vertrek Hubert

Met Ryan Mason was een verrassende naam in de running om Anderlecht-coach te worden. De spelers moeten toch ook de wenkbrauwen gefronst hebben toen ze dat hoorden? "Ik denk niet dat er één speler is die nooit kranten leest of op internet zit. Maar wij hadden nooit het gevoel: David zal zeker niet blijven. Het ontslag van een coach of de aanwerving van een coach: het is nooit de beslissing van spelers, maar 'van boven'."

Rits vindt dat je daar als speler niet mee bezig moet zijn. "Het enige wat je als speler moet doen, is ervoor zorgen dat je punten haalt. Ook een spelersraad kan niet tussenkomen in de keuze van een coach. Wie had een half jaar geleden gezegd dat Nicky Hayen bij Club zo succesvol zou zijn? Wie ook komt, buitenlander of niet, ervaren of niet, je moet toch altijd eerst eens afwachten om te beoordelen?"

Rits wil vooral peoplemanager als T1

"Voor mij moet een trainer vooral een peoplemanager zijn, meer dan een tacticus", vindt Rits. "Al moet hij natuurlijk ook wel tactisch onderlegd zijn, kunnen ingrijpen in een match die niet loopt zoals voorzien. Als speler overleg ik daar wel eens over met de coach, maar ook onderling moeten de spelers daarmee bezig zijn, op training én in de matchen."