Lierse geraakt niet voorbij La Louvière en staat weer verder weg van play-offs

Zondagnamiddag speelde Lierse thuis tegen La Louvière. De mannen Christophe Gregoire bleven met lege handen achter.

Op de negende speeldag won La Louvière op het veld van Lierse. Na 26 minuten spelen kwam Lierse op voorsprong dankzij een doelpunt van Glenn Claes op aangeven van Ousmane Sow.

Die voorsprong bleef niet lang staan. La Louvière kwam op gelijke hoogt via Mohamed Guindo. In de tweede helft ging de Waalse club zelfs over Lierse. In de 66ste minuut zette Mouhamed Belkheir LA Louvière op voorsprong.

Na het tweede doelpunt van La Louvière probeert Lierse nog, maar doelpunten bleven uit. Lierse verloor zo een belangrijke wedstrijd met het oog op promotie en blijft met lege handen achter.

Na negen speeldagen staat Lierse voorlopig zevende in de stand met dertien punten. Lierse heeft een voorsprong van twee punten op Eupen dat een wedstrijd minder gespeeld heeft.

La Louvière dringt de top drie binnen en staat op gelijke hoogte met RWDM en Zulte Waregem. De drie ploegen aan de top van het klassement hebben allemaal 20 punten uit negen wedstrijden.