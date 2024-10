Kylian Mbappé met de grond gelijk gemaakt na debacle in Clasico: "Een mislukking, een individuele ramp, ongezien"

Logisch dat bij een club als Real Madrid de kritiek bikkelhard is na een 0-4-nederlaag. Kylian Mbappé is de Kop van Jut.

De Madrileense pers haalt zoals verwacht snoeihard uit na de afstraffing die Real in eigen huis opliep tegen aartsrivaal Barcelona. "De eerste Clasico van Mbappé was een ramp, een mislukking", neemt sportkrant AS de Fransman meteen in het vizier. "Tot acht keer toe liep hij in de buitenspelval van Flick." Keer op keer was het hetzelfde scenario.

"Mbappé was een individuele ramp in een collectief rampzalige avond. Hij brak het wereldrecord buitenspel. In de 60e minuut had hij al zes keer buitenspel gestaan. Ongezien." Er werd berekend dat dit bijna evenveel was dan in het volledige seizoen. Dat hij daarnaast nog enkele kansen de nek omwrong, werd hem ook al niet in dank afgenomen.

Mbappé loopt constant buitenspel

Ook bij Marca hameren ze op het veelvuldig buitenspel lopen van Mbappé. Ancelotti zou er wanhopig van geworden zijn. "Mbappé zal z’n eerste Clasico snel willen vergeten. Bij Barça stak Lewandowski erboven uit, terwijl aan de andere kant Mbappé meer dan één keer miste. Naarmate de match vorderde, leek het doel steeds kleiner te worden voor hem."

Er wordt ook wel niet alleen stilgestaan bij het functioneren van Mbappé. De mindere prestaties van Jude Bellingham zijn ook opgevallen, maar de Engelsman wordt niet met de vinger gewezen. Hij zou moeten spelen op een positie die niet de zijne is. "Dat hij zo vaak als full-back speelt, is een slechte grap die Ancelotti onmiddellijk moet corrigeren."

Real Madrid zes punten achter

In elk geval kijkt Real zo ineens wel tegen een achterstand van zes punten op Barcelona aan. Het is bij de Koninklijke ook te hopen dat Thibaut Courtois zo snel mogelijk gerecupereerd kan worden.