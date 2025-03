Zelfs missen Champions League deerde hen amper: Club Brugge heeft mijlen voorsprong op de rest van de Belgische topclubs

Club Brugge heeft vorig seizoen de Champions League gemist, maar dat had verrassend weinig impact op de omzet. Straf, gezien het verschil tussen CL en Conference League zo'n 32 miljoen bedraagt en Club de omzet slechts met 10 miljoen zag dalen.

Een belangrijke bijdrage kwam van de transfer van Thiago naar Brentford, die nog in de boeken stond. “Daarnaast heeft Club Brugge een performante commerciële cel, maar uiteindelijk weegt een transferwinst van 21 miljoen zwaarder dan inkomsten uit ticketverkoop", legt sporteconoom Wim Lagae uit in Het Nieuwsblad. Ook de loonkosten lagen lager, deels omdat premies verbonden aan de Champions League niet uitbetaald moesten worden.

Het huidige seizoen wordt financieel een voltreffer. “Ze zitten nu al aan 60 miljoen euro uit Europese inkomsten", stelt Lagae. “Daarnaast hebben ze transfers in de pijplijn zoals die van Seys, De Cuyper en Talbi. Wat Club Brugge op dat vlak doet, is ongeëvenaard.”

Een andere troef is de succesvolle werking van Club NXT, het beloftenteam in de Challenger Pro League. “Geen enkele andere eersteklasser benut zijn beloftenteam zo goed als Club Brugge,” zegt Lagae. “Jonge talenten zien dit als een ideale stap in hun ontwikkeling en kiezen sneller voor Blauw-Zwart.”

De huidige successen zijn het resultaat van eerdere investeringen. “Het Belfius Basecamp en het eigen stadion voor Club NXT in Schiervelde zijn grote troeven", benadrukt Lagae. “Die infrastructuur bewijst nu zijn nut en draagt bij aan de sterke doorstroming van jeugdspelers.”

Als het arrest-Diarra de waarde van transferinkomsten zou verminderen, zal de nadruk nog sterker op jeugdopleiding komen te liggen. “Club Brugge heeft daar al een voorsprong genomen", besluit Lagae. “Ze zijn klaar om hun dominante positie verder uit te bouwen.”