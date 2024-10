Rits laat bij RSCA plots ander geluid horen voorafgaand aan terugkeer naar Jan Breydel: "Ben daar niet emotioneel in"

Voor Mats Rits komt het vandaag tot een terugkeer naar het Jan Breydelstadion en dat als RSCA-speler. Het slaat de middenvelder niet uit zijn lood.

Rits was na de nederlaag op het veld van Beerschot in eerste instantie razend. Een week later blikt hij in De Zondag op een heel andere manier terug op die wedstrijd. "Dat ons een gebrek aan goesting werd aangewreven, klopte niet. We domineerden 90 procent van de match, maar konden te weinig afmaken. En we gaven misschien maar drie of vier kansen weg, maar zij scoorden wel twee keer, telkens op de tegenaanval."

"Zo slecht was het echt niet", verrast hij. "Het resultaat was natuurlijk wel teleurstellend, maar we hebben achteraf meteen grondig geanalyseerd wat daar fout liep en daar dan ook op getraind. Eerst met het oog op Ludogorets en dan op Club Brugge. We zaten in een goeie flow, we gaan niet zo snel twijfelen. We moeten gewoon verderbouwen en dat kan alleen met drie punten."

Rits puur gefocust op de punten

Die zouden zondagnamiddag dan veroverd worden op het veld van de grote aartsrivaal. Staat ook de eer van Mats Rits op het spel als ex-speler van Club Brugge? "Neen, zeker niet. Mij gaat het alleen om de drie punten. Ik ben daar niet zo emotioneel in." Nochtans zijn dit de affiches die het wel van de emoties moeten hebben.

Rits blijft er nuchter in. "Ik ben nooit supporter geweest van een club. Al was in mijn jeugd heel mijn dorp KV Mechelen-supporter. Vind ik moeilijk als je actief profvoetballer bent." Van zijn vertrek bij Club heeft hij alleszins geen spijt. "Ach, ik heb er fijne jaren gehad, maar het was tijd voor iets anders. Zo simpel is het. Maar ik heb wel nog regelmatig contact met enkele ex-ploegmaten van Club."

Vriendenbezoek aan Jan Breydel

Hij noemt hen dan wel 'vrienden' en geen 'collega's'. "Indien het collegiaal was, zou ik stoppen. We hebben het ook niet per se over het voetbal, maar over andere dingen in het leven." Afwachten wat het 'vriendenbezoek' van Rits aan Jan Breydel oplevert.