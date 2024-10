'Soms moet je ook een overtreding maken!": Razende Rits na teleurstellende prestatie van Anderlecht

Anderlecht kende een mindere dag op het veld van Beerschot afgelopen vrijdag. Een totale off-day voor Paars-wit, vooral op verdedigend vlak, Mats Rits gaf dit ook toe.

Mats Rits, die door Hubert op het middenveld werd geposteerd, slaagde er niet in om Anderlecht te helpen de controle over de wedstrijd te behouden na een veelbelovende beginfase. "Het is erg moeilijk te verteren. We speelden 20 zeer goede minuten waarin we het spel domineerden, maar zonder onze kansen te benutten", zuchtte de middenvelder na de wedstrijd, met een sombere blik.

"Hun schot op de paal was een eerste waarschuwing. Vervolgens worden we nog eens verrast in de tegenaanval terwijl we heel goed wisten dat ze gevaarlijk zouden zijn op dat vlak," vult Rits aan. "Verdedigend stonden we te laag. En daarna hadden we moeten profiteren van het moment na de gelijkmaker, maar de tweede goal viel niet."

Geen excuses zoeken

Of preciezer gezegd: hij viel... voor Beerschot. "Exact dezelfde goal. Je wordt twee keer verrast door wat we wisten dat gevaarlijk was van hun kant", kloeg Rits. "We hadden meer moeten doen bij de tweede ballen, en moesten misschien ook op het juiste moment een overtreding maken. Soms is dat de oplossing om te voorkomen dat de bal terechtkomt waar je niet wilt dat hij is."

Op het veld van de rode lantaarn verloor RSC Anderlecht dus tegen alle verwachtingen in. "Al wist je vooraf dat het niet eenvoudig zou worden, ze werden niet voor niets kampioen in Challenger Pro League. Het is voetbal, de beste op papier wint niet altijd en je moet geconcentreerd blijven."

De mooie dynamiek die voor de interlandbreak was opgebouwd, is in ieder geval doorbroken. Is de break daarvoor verantwoordelijk? "Nee, daarnaar wijzen zou een fauw excuus zijn. We moeten deze wedstrijd winnen, we hadden de kwaliteiten en de kansen om dat te doen, dat is alles", besluit Mats Rits resoluut.