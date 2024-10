Caranaval op 't Kiel! Beerschot pakt eerste driepunter van het seizoen en vergalt debuut van Hubert als T1

De eerste driepunter van het seizoen is een feit voor Beerschot. De Mannekens wonnen verrassend thuis van Anderlecht. Al-Sahafi was de grote held van de avond en zorgde voor beide doelpunten voor Beerschot. Hubert begint zo in mineur aan zijn officiële taak als T1 van Anderlecht.

Paars-wit vs paars-wit, allebei de punten nodig

Dat Beerschot punten nodig had, was al lang duidelijk. Tegen wie, maakte niet uit. David Hubert wou dan weer zijn eerste officiële wedstrijd als T1 van Anderlecht opvrolijken met drie punten nadat hij eerst nog drie wedstrijden trainer ad interim was na het ontslag van Brian Riemer.

Dat Thibaut Verlinden na blessure opnieuw fit was, werd meteen duidelijk toen hij al na een minuut de eerste actie van de wedstrijd op poten zette. Het leverde geen groot doelgevaar op maar Anderlecht was gewaarschuwd.

© photonews

En die waarschuwing namen ze op door een kwartier lang enorm dominant te zijn en Beerschot geen ruimte te geven om iets te proberen in de omschakeling. Al kwam de eerste kans er na een stilstaande fase waarbij Rits het hoofd van Dendoncker vond, Shinton duwde de bal van onder zijn lat.

Twee keer het doelhout

De bezoekers konden niet dominant blijven en dat leverde enkele gevaarlijke uitbraken op van Beerschot via Verlinden. Eerst raakte hij niet voorbij een bos van Anderlecht-benen, enkele minuten later strandde het schot op de paal. Via de hiel van Coosemans kreeg Al-Sahafi nog een kans op de rebound maar hij trapte over.

Een keertje het doelhout raken kon Anderlecht ook in de eerste helft. Zanka klom het hoogste op een voorzet van Verschaeren maar zag zijn kopbal via de vingertoppen van Shinton uiteenspatten op de lat.

Al-Sahafa met openingsdoelpunt

Uiteindelijk leverde één van de uitbraken van Beerschot ook iets op. Al-Sahafi nam een lange bal van Sanusi heerlijk mee met de hak om zich in de 16 vrij te kappen bij een wijkende Zanka. Het schot belandde in de korte benedenhoek voorbij Colin Coosemans.

Anderlecht krabbelt recht

Anderlecht moest iets aan de tussenstand doen in de tweede helft en trok meteen naar voor. Dat leverde na enkele minuten in die twee minuten ook meteen een penalty op. Dagba trok met de hand net iets te opzichtig Stroeykens neer en scheidsrechter Bourdeaud'hui twijfelde niet. Dolberg zette zich achter de bal en faalde niet: 1-1.

© photonews

Kuyt besloot om meteen in te grijpen door twee wissels door te voeren, zonder succes want Anderlecht bleef de dominantste ploeg op het veld. Al was dat wel zonder groot doelgevaar. Rits en Verschaeren deden het met schotjes die over gingen.

Grote Al-Sahafi-show

Wat wel voor verandering zorgde was het inbrengen van Antoine Colassin, de ex-speler van Anderlecht. Amper één minuut na zijn invalbeurt werd hij al gevonden door Al-Sahafi maar de toon was gezet.

Want het spelbeeld veranderde en Beerschot kwam beter in de wedstrijd. Helemaal wanneer Al-Sahafi de bal op de eigen helft aangespeeld kreeg en besloot dat zijn moment aangebroken was om het tij te keren. De Saodi begon te dribbelen en bleef dribbelen tot hij uiteindelijk aan de rand van de 16 gestuit werd. Het leer botste echter tot bij Colassin die onbaatzuchtig opnieuw aflegde tot bij Al-Sahafi die beheerst de 2-1 tegen de touwen trapte.

© photonews

Delirium bij Beerschot dat voor de eerste keer dit seizoen op weg leek naar de drie punten. Het zorgde er niet voor dat Beerschot de rode lantaarn kon doorgeven maar de spiraal lijkt toch even gekeerd te zijn op het Kiel waar het carnaval werd ingezet. Hubert beleefde dan weer een debuut in mineur als T1 en ziet de top 3 straks misschien wat verder uitlopen.