'25 Beerschot-aanhangers gearresteerd voor wedstrijd tegen Anderlecht'

De Antwerpse politie zou vrijdagavond 25 fans hebben opgepakt voor de wedstrijd Beerschot-Anderlecht. De politie zou signalen hebben gekregen dat ook deze wedstrijd mogelijk ontsierd zou worden.

Beerschot nam het vrijdagavond thuis op tegen Anderlecht. Voor de wedstrijd vernam de Antwerpse politie dat er een aantal leden van de harde kern weer voor problemen zouden zorgen.

"De politie heeft voor aanvang van de wedstrijd een controlepost opgesteld aan een van de ingangen van het stadion. Ook waren er in de omgeving patrouilles op pad die een extra oogje in het zeil hielden", vertelde Wouter Bruyns van de Antwerpse politie bij Gazet van Antwerpen.

"In beide gevallen was het de bedoeling om supporters die een risico zouden vormen voor de openbare orde en veiligheid te controleren en te weren uit het stadion. De politie ontving ook signalen dat mogelijk ook deze wedstrijd ontsierd zou worden", gaat hij verder.

"Een 25-tal supporters is bestuurlijk gearresteerd. Het gaat over mensen die een stadion- of perimeterverbod hebben geschonden, die drugs op zak hadden of bij ons al gekend zijn voor het verstoren van de openbare orde bij voetbalwedstrijden", besluit hij.

Uiteindelijk won Beerschot de wedstrijd ook met 2-1 van Anderlecht. Het was voor de Kielse Ratten hun eerste zege van het seizoen.