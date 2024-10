Union SG trapt opnieuw in dezelfde val: KAA Gent vult het rijtje van onder meer Standard en Anderlecht verder aan

Union SG en KAA Gent hebben op zaterdagavond geen al te hoogstaande topper afgeleverd. De thuisploeg probeerde wel het meest, maar kon niet door het pantser van Davy Roef en co heen prikken. Niemand schiet echt wat op met de 0-0 puntendeling.

Volgende week donderdag staan er voor KAA Gent (Molde) én voor Union SG (Midtjylland) belangrijke opdrachten in Europa te wachten, op zaterdagavond konden ze ook in de Jupiler Pro League goede zaken doen.

Union kon met een driepunter op gelijke hoogte komen van Gent, terwijl de Buffalo's dan weer naar de tweede plek konden springen op amper twee punten van leider Genk - dat wel zondag nog speelt tegen STVV.

Drie wissels aan beide kanten

Sébastien Pocognoli had te kampen met wat blessures en moest daardoor ook wat nieuwkomers tussen de lijnen brengen. Amani, Boufal en Rodriguez waren de nieuwkomers van dienst, bij de bezoekers kreeg Gudjohnsen voorin de voorkeur op Dean.

Ook Torunarigha en Brown waren nieuw bij Gent. Van al de nieuwkomers was het echter vooral Boufal die zich in de eerste helft liet opmerken met een aantal heel leuke acties en kansjes, maar hij kon het overwicht van Union SG niet omzetten in doelpunten.

Gent zette daar in de eerste 45 minuten enkel een kans van Fadiga tegenover. Na de pauze werd de wedstrijd wat gelijklopender, omdat Union SG het ook moeilijker kreeg om nog veel kansen af te dwingen.

Union wint op punten, maar scoort niet

Gescoord werd er uiteindelijk niet, waardoor Union voor de vijfde keer dit seizoen 0-0 gelijkspeelt. Ook tegen Dender, STVV, Anderlecht en Standard was dat al het geval.

Met het gelijkspel schieten beide teams eigenlijk weinig op. De Brusselaars blijven wel ongeslagen in eigen huis en kunnen daarop verder bouwen, terwijl Gent met een punt op Union gezien de wedstrijd goed wegkomt.