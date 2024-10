20 schoten...geen doelpunt, bij Union zijn de frustraties groot: "Het is altijd hetzelfde verhaal"

Union Saint-Gilloise was dominant tegen KAA Gent, maar kon alweer niet scoren. Het is al de 5e keer dat de Brusselaars dit seizoen 0-0 speelden in de Jupiler Pro League.

Union Saint-Gilloise verliet teleurgesteld het veld na de wedstrijd tegen Gent zaterdagavond. De spelers van Sébastien Pocognoli lieten echter weer aanvallend enkele mooie dingen zien.

Helaas faalden ze opnieuw in de afwerking. Feit is: met slechts 11 doelpunten in 11 wedstrijden hebben ze één van de slechtste aanvallen van de Jupiler Pro League. Een groot contrast met de vorige seizoenen.

Een zeer gênante realiteit voor Charles Vanhoutte en zijn teamgenoten. De middenvelder van Union toonde zich teleurgesteld na de wedstrijd.

"Natuurlijk zijn we zeer gefrustreerd. Het is altijd een beetje hetzelfde verhaal, we slagen er niet in om te scoren. Qua intensiteit zit het goed, dat hebben we gezien in de eerste helft, maar we slagen er niet in om te scoren. Het is jammer en frustrerend", aldus Vanhoutte.

"Hoe kunnen we dit verklaren? Niet gemakkelijk. Soms is het een kwestie van keuzes en misschien draaien de dingen momenteel niet altijd in ons voordeel. Je moet leren van deze momenten."