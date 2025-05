Kan Union SG ook volgend seizoen op zijn Argentijnse waakhond rekenen? "De Champions League spelen met de Union?"

Kevin Mac Allister heeft de titelwedstrijd behoorlijk nerveus beleefd vanuit de tribunes. De opluchting is even intens als de momenten van spanning.

Kevin Mac Allister had gewaarschuwd: hij zou waarschijnlijk meer gespannen zijn op de tribune dan de spelers op het veld. Geschorst voor het krijgen van een nogal strenge gele kaart tegen Antwerp, moest de Argentijn zich met pijn in het hart neerleggen bij het passief en machteloos bijwonen van het uiteindelijke einde van de competitie.

Toch kon hij juichen. "Het is een ongelooflijk gevoel, we hebben de hele seizoen voor deze titel gestreden. We hebben met een groot hart gespeeld, ons werk gedaan, nu moeten we ervan genieten", vertelde hij bij ons.

KAA Gent heeft het de Unionisten echter niet makkelijk gemaakt. "We wisten dat het niet gemakkelijk zou worden. Het was een beslissende wedstrijd: hoeveel kwaliteit we ook hebben, er zijn altijd emoties. In die zin was de eerste helft moeilijk, maar de tweede was veel beter, we wonnen veel meer tweede ballen. In de kleedkamer wisten we dat het zou gebeuren."

Op persoonlijk vlak kan de Argentijn trots zijn op de niet te onderschatten rol die hij heeft gespeeld in de triomf van de Union: verre van de grootste op het veld met zijn 1,75 meter, heeft hij kunnen compenseren met een gevoel voor timing en een onwrikbare vastberadenheid: "Dit seizoen is een grote stap voorwaarts voor mij geweest. Ik heb meer doelpunten gemaakt (vijf), ik werk hard in de verdediging. Elke dag voel ik me beter."

Kevin Mac Allister had slechts één trofee behaald voordat hij naar Union trok, en nu staat hij plots op vier (inclusief de Supercup). "Het grootste moment in mijn carrière? Ja, maar niet het laatste, hoop ik. Het is altijd moeilijk om te genieten als je aan de volgende stap denkt, maar je moet beseffen wat je hebt bereikt."

En die volgende stap is precies wat de supporters van de Union interesseert. Hun verdediger zal onvermijdelijk interesse genieten. Zal hij doorgaan met zijn avontuur in het Dudenpark? "De Champions League spelen met de Union? Ik hoop het. Het is niet het beste moment om hieraan te denken, maar wat ik je wel kan vertellen, is dat het een competitie is die we willen spelen."