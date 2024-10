Sensatie in de Limburgse derby: KRC Genk maatje te sterk voor STVV dat twee keer rood pakt, ex-Kanaries zijn beslissend voor Genk

KRC Genk heeft zondagmiddag de Limburgse derby gewonnen van STVV (3-2). De Truienaars moesten na een kwartier spelen nog met tien verder. Bij de rust stond het al 3-1 voor Genk, maar na de pauze verliep het iets minder vlot. Ex-Kanaries Smets en Steuckers waren beslissend voor Genk.

KRC Genk en STVV namen het zondagnamiddag tegen elkaar op in de Limburgse derby. Een wedstrijd die voor de fans gewonnen moet worden voor beide clubs. Bij Genk kwam Bangoura in de ploeg voor Sattlberger, die niet fit was. Felice Mazzu koos voor dezelfde elf als tegen Gent bij de Kanaries.

De Limburgse derby staat de laatste edities zeker gekend voor zijn spektakel. De eerste tien minuten vonden beide clubs de ruimtes niet, maar het beloofde spektakel liet wel niet lang op zich wachten…

Na zo’n kwartier spelen kon Tolu alleen op doel aflopen, maar hij werd neergehaald door Taniguchi. Visser gaf in eerste instantie geel voor de STVV-verdediger en een strafschop voor de thuisploeg. Maar na een VAR-check kreeg Tanoguchi rood, en bleek dat de fout net buiten de zestien gebeurde.

Genk profiteerde optimaal van de rode kaart en drie minuten later was het al prijs. Na een geweldige actie van Hrosovksy kon Bonsu Baah oprukken langs de flank. Hij gaf voor tot bij Tolu die zijn zevende treffer van het seizoen scoorde. En plots ging het heel snel in Limburg…

Op het halfuur kon uitgerekend Jarne Steuckers (ex-STVV) de voorsprong verdubbelen op aangeven van, jawel, Matte Smets (ex-STVV). Enkele minuten later kon Bertaccini het uitvak doen ontploffen met een heerlijk spitsendoelpunt. Vlak voor rust deed El Ouahdi er nog een schopje bovenop door het leer proper voorbij Kokubo te leggen. Mazzu had tijdens de rust heel wat mentaal oplapwerk.

Maar de STVV-coach leverde duidelijk goed werk tijdens de rust. Na de pauze kon Bertaccini, tegen de gang van het spel in, de 3-2 op het scorebord zetten met een knappe kopbal. Het spel bleef goed op en neer gaan, maar uiteindelijk nam de thuisploeg de wedstrijd toch weer helemaal in handen.

STVV zette nog een slotoffensief in, maar kon niet meer tot scoren komen. Zo was er in de eerste helft heel wat meer animo dan in de tweede. In de allerlaatste minuut kreeg Brahimi zijn tweede geel na een domme fout op Hrosovsky. Zo eindigde STVV nog met 9 spelers.

Genk spoelt op deze manier de nederlaag tegen KV Kortrijk door en verstevigt zijn leiderspositie. De club staat alleen op kop met 25 punten. STVV verliest voor het eerst sinds speeldag drie nog eens een wedstrijd. De Kanaries staan op plaats 14 in het klassement.