Terechte rode kaarten voor STVV? Gumienny maakt de rekening van scheidsrechter Visser

Twee rode kaarten had STVV op bezoek bij KRC Genk. Nochtans was het een vrij faire derby tussen de Limburgse ploegen.

Vijf gele kaarten en tweede rode kaarten trok scheidsrechter Lawrence Visser in het duel tussen Genk en STVV. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny vindt dat de ref van dienst nogal kwistig met de kaarten gooide.

“In een sportieve wedstrijd moet je geen geel beginnen trekken voor futiliteiten”, oordeelt Gumienny in Het Belang van Limburg. Nochtans had de wedstrijdleiding een goede eerste helft gehad.

De rode kaart voor Taniguchi was volgens Gumienny correct. “Dat Visser de bal daar eerst op de stip legde en Taniguchi slechts geel gaf, kan ik begrijpen. Voor een scheidsrechter zijn dat de moeilijkste fases om te beoordelen.”

De VAR greep in en bewees daar zijn waarde. “Dat de gele kaart voor Taniguchi dan werd ingewisseld voor een rode is streng, maar rechtvaardig. Op dat vlak is het reglement duidelijk. Een doorgebroken speler neerhalen buiten het strafschopgebied moet altijd bestraft worden met rood.”

Na de rust was het niveau van de arbitrage veel minder, zo oordeelt Gumienny. “Visser begon plots met goedkope gele kaarten te zwaaien. Alleen die tweede gele kaart voor Brahimi vond ik terecht. Dat was vooral heel lomp van de speler om zo een opzichtige schop uit te delen als je al geel achter je naam hebt staan.”